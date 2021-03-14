« فاجعة السلط» تشعل «تويتر»

أثارت وفاة ستة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان بعد انقطاع الأكسجين، صدمة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الذي قدم استقالته، أعلن في تصريحات للصحافيين في مستشفى السلط (30 كلم شمال غرب عمان)، إنه «بين الساعة السادسة والسابعة من صباح (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً، وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص».

وبعد وقوع الحادثة، وصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى مستشفى السلط لتفقد الموقف.

وقد أمر العاهل الأردني، مدير مستشفى السلط بتقديم استقالته. كما أمر العاهل الأردني بتشكيل لجنة عسكرية طبية للتحقيق بحادثة مستشفى السلط.

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من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن «حكومته تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة مرضى جراء انقطاع الأكسجين عنهم».

وأضاف الخصاونة في إيجاز صحفي، السبت، «إنه يشعر بالخجل جراء الحادثة الأليمة، مؤكدا أن الحكومة لن تتوارى عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك».

وعبّر المغردون عبر وسم «#مستشفى_ السلط» الذي شهد تفاعلا منقطع النظير عن حزنهم العميق لما حصل متمنين الشفاء للمرضى والرحمة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم.

وغردت الملكة رانيا العبدالله، «ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان».

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ومن أبرز التغريدات: «رحمة الله على المتوفين والله يصبر أهلنا على هذه المصيبة» و«رحم الله الموتى وشافي المرضى» و«اللهم أحفظ السلط وأهلنا بالسلط» و«رحم الله المتوفين وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان» و«رحم الله كل من قضى نحبه في السلط جراء نقص الأوكسجين، وتقبلهم شهداء عنده وألهم ذويهم الصبر والسلوان» و«هي كارثة يصعب على النفس تقبلها، لكن الدولة الأردنية تمتلك الإرادة لمحاسبة المُقصر وتفادي تكرار الحدث الجسيم. تعازينا لأهل الأردن العزيز وإنا لله وإنا إليه راجعون»، و«الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهاليهم» و«الله يرحم المتوفين ويصبر ذويهم شي بحرق الدم لما حد يموت نتيجة إهمال» و«أحر التعازي وأصدق المواساة لأهلنا في السلط والأردن بهذا المصاب الجلل، لا حول ولا قوة الا بالله» و«الله يحمي السلط وأهلها من كل سوء والرحمة والنور لأرواح من توفاهم الله في مستشفى السلط رحم الله جميع المتوفين، وشافى الله المرضى» و«رحم الله ضحايا حادثة مستشفى السلط الأردني».