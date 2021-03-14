أصغر ضحايا «فاجعة» مستشفى السلط!

هزت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان، والتي أسفرت عن وفاة ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا، المجتمع الأردني.

وتسببت الحادثة في استقالة وزير الصحة الأردني نذير عبيدات ومدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان، فيما أوقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

وكانت أصغر ضحايا هذه الفاجعة شروق مسعود 26 عاماً.

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وقال شقيقها أحمد مسعود، إن سبب وفاة شروق الإهمال والتقصير والاستهتار بأرواح المواطنين بشكل عام.

وأضاف أن شقيقته أدخلت للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث سبب لها الفيروس نقصا بالأكسجين ما استدعى وضعها ليلة الجمعة على أجهزة التنفس الصناعي لتكون أول من فارق الحياة اليوم، وفقاً لموقع "العربية نت".

وطالب شقيق الشابة شروق بمحاسبة جميع المقصرين حتى لا يتكرر الأمر مع أشخاص آخرين لا ذنب لهم.

ورفضت عائلة شروق فتح بيت للعزاء للشابة الراحلة بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، والاكتفاء بالتعزية على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.





