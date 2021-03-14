بعد «فاجعة السلط».. تعيين وزير جديد للصحة بالأردن

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بتولي وزارة الصحة.

وتأتي الموافقة الملكية عقب إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، بسبب تداعيات مأساة مستشفى السلط الحكومي التي أسفرت عن وفاة 6 أردنيين بسبب انقطاع الأوكسجين عن المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بإقالة معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، اعتباراً من تاريخ 13/3/2021، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021».

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وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعا إلى «إجراء تحقيق فوري في الحادث»، مشدداً على ضرورة أن «يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون».

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة «المملكة» الرسمية، إن «ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث».

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابات جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي، ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

وكانت اعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات.

وأعادت السلطات الأسبوع الماضي فرض حظر التجول أيام الجمعة.