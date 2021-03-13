رئيس الوزراء الأردني يوجه بتحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين

وجّه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.وفق وكالة الأنباد الأردنية (بترا).

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وأعلن الأردن اليوم السبت وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة انقطاع الاكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.