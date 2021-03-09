الأردن يعتزم تشديد القيود بعد حصيلة قياسية بإصابات كورونا

قالت الحكومة الأردنية، إن المملكة تعتزم فرض قيود جديدة منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.

وسجلت وزارة الصحة 7413 إصابة جديدة و52 وفاة اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.

وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو أربعة ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.

وأعلن أيضاً وزير الصحة نذير عبيدات إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة، منها تمديد حظر التجول الليلي الذي يبدأ حالياً في التاسعة مساء وإغلاق بعض الأعمال التجارية.

