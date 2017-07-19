حر ورطب ومطر تاريخ النشر: الأربعاء 19 يوليو 2017 الإمارات صور جميلة ومختلفة، في صيفها وخريفها والربيع، بلد الجمال والخيرات، مساحة من التنوع والعطاء المستمر ليس في ناسها وأرضها وإنما خيراتها. تأتي الفصول الأربعة مختلفة ورائعة، وحتى في القيظ الذي تشتد فيه الحرارة والرطوبة التي تزيد من صعوبة الحركة والنشاط، فإن هناك أيضاً نوافذ وأبواباً وساحات تفتح مجالات لأنشطة تناسب هذا الوقت، لم يعد المحيط الخارجي والطقس الصعب عائقاً في هذه الأوقات التي حولتها الإمارات إلى إطلالات جميلة عبر مرافق ومراكز تجارية وتسويقية وأماكن ترفيه وأنشطة رياضية وفنية وثقافية. الإمارات اليوم ليس هي إمارات الأمس عندما كان الطقس الحار والصعب يؤثر بصورة كبيرة في الحياة، ويمنع العمل والنشاط والإنتاج، الآن يأتي فصل الصيف الحار وكأنه فصل عادي لا يختلف عن فصل الخريف أو الربيع، لقد تحولت الحياة تحولاً كبيراً، خاصة على مستوى النشاط والعمل، اختفت الأسواق القديمة وتغير أسلوب وطريقة العمل وأماكن النشاط وأصبح كل شيء معداً بصورة ممتازة لخدمة هذه الفترات التي يختلف فيها الطقس. لا مقارنة بين تلك الأزمنة التي يتحكم فيها العامل الخارجي (الجو الصحراوي) في مفاصل الحياة، ويؤثر فيها بقوة لدرجة اختلال موازين العمل والنشاط والإنتاج، حتى على المستوى العام، ومعرفة الحياة والبيئة واختلافاتها في الإمارات، في الأزمنة القديمة التي مرت، حيث كان فيها الناس لا تعرف بيئة الإمارات بصورها المختلفة وظروفها المناخية المتنوعة، أهل الساحل لا يعرفون إلا حياة البحر والرطوبة والحرارة الشديدة، وأهل الداخل لهم حياة وبيئة أيضاً مختلفة في الفصول الأربعة، وسائل التواصل لم تكن بهذه القوة والاتساع والتأثير، الآن الإمارات مختلفة في كل شيء ورائعة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى الاتصال والتواصل المجتمعي والإعلامي الحديث الذي جعل الناس تعيش اللحظة والزمن والوقت في أي نقطة ومكان، تهطل أمطار الروايح في قرية بعيدة أو على قمة جبل بعيد، أو يجري وادٍ هنا أو هناك، فتأتيك الصورة وحياة الناس في الدقيقة والثانية نفسهما، تثمر شجرة ليمون أو المناجو في بطن مزرعة بعيدة، تحضر الصورة لتتمتع بمنظر البساتين والمزارع الخضراء المثمرة، نخلة تستعجل إخراج رطبها في بطن الجبال والجبور، سريعاً يصل إليك ثمرها، خيرات البر والبحر والمتغير اليومي في حياة الإمارات على المستوى الاقتصادي والإنتاجي والثقافي والفني، والأنشطة العديدة، تستطيع أن تعيش اللحظة والزمن وتتفاعل مع الأحداث. الإمارات وردة جميلة ماضية في الطريق الجميل نحو البناء والعمل والتعمير وفهم الحياة، حولنا حر ورطوبة وضجر من بعض ما يحيط بالخليج العربي وما يحيط بالإمارات، ولكن زمننا مطر ورطب وأسواق مشرعة للحياة والجمال والفن والحكمة، والحزم للأصوات المزعجة.