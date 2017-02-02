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بالفيديو.. محمد بن راشد يشهد تخريج الجيل الأول من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية دبي (وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
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اتحاد الكرة يجدد الثقة في جهاز المنتخب الأول معتز الشامي (دبي) رسمياً، جدد اتحاد الكرة الثقة في الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني،
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محمد بن راشد: الإمارات توفر بيئة أعمال في مجتمع يتسم بالتنوع والتسامح دبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
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سلطان القاسمي يشهد انطلاق «الشارقة للشعر الشعبي» الشارقة (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم
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