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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الإيراني في وفاة رفسنجاني أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى
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سلطان القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة للشعر العربي الشارقة (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم
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