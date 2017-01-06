  • الاثنين 11 ربيع الآخر 1438هـ - 09 يناير 2017م

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا