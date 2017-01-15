-
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين خالد بن محمد بن زايد نائباً لمستشار الأمن الوطني أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو
- محمد بن زايد: الإمارات ترسخ مكانتها بقطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي
- محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل 2017
- بلدية أبوظبي تنذر وتزيل 626 لوحة إعلانية عشوائية في العاصمة وضواحيها
-
السيناريو القاتل «كلاكيت رابع» بين النصر والظفرة! مراد المصري (دبي) فرض الظفرة التعادل الأول على النصر بدوري الخليج العربي، في المباراة التي انتهت
- زيدان: هزيمة ريال مدريد أمام إشبيلية مؤلمة للغاية
- محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان وفدي الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للجوجيتسو
- «السماوي» يوقف زحف «الزعيم» بـ «السيناريو المكرر»
-
«ناس» السعودية توقع صفقة شراء 80 طائرة إيرباص وقعت شركة «طيران ناس» السعودية للرحلات بأسعار زهيدة الاثنين في الرياض اتفاقاً لشراء ثمانين طائرة
- أسعار النفط تميل إلى الارتفاع في آسيا
- «آيرينا»: انخفاض التكاليف والابتكار التكنولوجي يعززان انتشار الطاقة المتجددة
- مبادلة تدعم «القادة الشباب لطاقة المستقبل» من معهد مصدر
-
تجدد المعارك بوادي بردى وتضارب حول استمرار الهدنة عواصم (وكالات) تدهور الوضع الميداني أمس، في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل سبعة مدنيين بقصف مدفعي
- اوباما: لست نادماً على «الخط الأحمر» بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا
- البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان
- سلطنة عمان تعلن وصول 10 معتقلين مفرج عنهم من «جوانتانامو»
-
الروايات العراقية تتصدر القائمة الطويلة لترشيحات «البوكر» أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) قائمتها الطويلة لعام 2017 وضمت 16 رواية من العراق
- ليلى بن بريك: بينالي البندقية منصة عالمية لثقافة الإمارات
- «البوكر العربية» تعلن قائمتها الطويلة اليوم
- المرض هو النظرة الدونية لامرأة مصابة بالسرطان