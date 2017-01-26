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فيديو..محمد بن راشد يتقبل تعازي محمد بن زايد والحكام في وفاة شيخة آل مكتوم دبي (وام) تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
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حفل افتتاح عالمي يدشن النسخة الرابعة لـ«طواف دبي الدولي» رضا سليم (دبي) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس
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محمد بن سعود يفتتح «رأس الخيمة للكتاب» في دورته العاشرة عبير زيتون (رأس الخيمة) افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح
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