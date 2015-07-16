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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الهندي بيوم الجمهورية بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة
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الإمارات الأولى شـرق أوسطياً والـ24 عالمياً في مكافحة الفساد مصطفى عبد العظيم (دبي) تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها
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لجنة تحكيم «أميـر الشعـراء» تقابل 42 شـاعراً من أصل 150 أبوظبي (الاتحاد) أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن قائمة تضم 42 شاعراً
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