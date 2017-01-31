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محمد بن راشد يشهد فعاليات "خلوة الخير" شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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استرداد 240 ألف سلعة معيبة من أسواق الإمارات خلال 13 شهراً بلغ إجمالي السلع المستردة في الدولة خلال عام 2016 قرابة 199 ألف سلعة، وشكَّلت السيارات 98% من
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امتداد الطعون في ولايات أميركا على قرار ترامب حظر السفر تزايدت الطعون القانونية على أولى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة مع
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الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك تشارك في مزاد كنوز بلندن أبوظبي (الاتحاد) شاركت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤخراً، في معرض ومزاد كنوز
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