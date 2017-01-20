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تأهب هندي لاستقبال محمد بن زايد في «يوم الجمهورية» ذكر الرحمن (نيودلهي) قبل أسبوع على وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي
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حميد النعيمي يعيد تشكيل لجنة التثمين والمصالحة عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القرار
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