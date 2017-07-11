2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج المسافة 2015-03-20 متواليات 2015-03-13 رؤى أحمد 2015-03-06 ابن الأوطان 2015-02-27 خذ الريح حصاناً 2015-02-20 مصائر 2015-02-13 فلنحتفل بالحب 2015-02-06 يا المسافر 2015-01-30 حيرة الباب 2015-01-23 تعال هناك 2015-01-16 نهر الأوهام 2015-01-09 كأن الماء ينام أحياناً 2015-01-02 فيلم عام مضى 2014-12-26 كلمة القلب 2014-12-19 شهوة الماء للماء 2014-12-12 سينما الإمارات 2014-12-05 نعيم التيه 2014-11-28 روح الاتحاد 2014-11-21 حق الحصانة الثقافية 2014-11-14 أنا الخليجي 2014-11-07 الوجه الثقافي للإمارات 2014-10-31 يوم العَلَمْ 2014-10-24 ليل الحقيقة ونهارها 2014-10-17 رؤى 2014-10-10 امرأة السر 2014-10-03 لماذا لا تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 يوم للحب لا يكفي 2013-02-01 لو كانت الحروف نهراً لعبرته 2013-01-25 عين الشاعر 2013-01-18 دمعة النار 2013-01-11 في طريق الشمس 2013-01-04 صعود دروب عادل خزام خندق الشر تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 يعضُّ الغافل يده بعد فوات الأوان، ويغادرُ وحيداً ومنحنياً ومكسوراً ومطروداً من حفلة الشجعان، وهو الذي كلما ناديته ليصغي لصوت العقل، وكلما لوحت له بضوء الحكمة كي تهتدي خُطاه إلى الصواب، تراهُ ينفرُ متمادياً في خبط عشواء. ونحن نناديه: يا شقيق المكان. من أغواك كي تطعن في المحبين وتخون أهلك كلهم؟ من الذي رمى في قلبك رماد الضغينة حتى أعماك عن الطريق؟ كيف لجأت وحدك لتحتمي بالذئاب وليس في شريعتهم سوى النهش الذي سيقودك للنعش؟ ومن قال لك إن الغريب والبعيد أوفى لك من أبناء لحمتك وجلدك؟ عد لرشدك قبل اتساع الكارثة وارتفاع الطوفان عليك، اطرد الدجّال واقطع لسان السمّ ما دامت اللحظة تسنحُ، وستجدنا أهل عفوٍ كما عهدتنا، نجنحُ للسلام وتفيض قلوبنا بالمحبة ونمد أيدينا للتسامح كي يعمّ النور ويندحر الظلام. وإذا جئتنا صادقاً، لن نرتضي لك إلا الكرامة بيننا أخاً وشريكاً في الوحدة والتراب والمصير. نحنُ لا نطالبك بالانحناء إلا للوردة، ولا نريد منك الخضوع إلا للمحبة، ولا نناشدك الامتثال إلا للاستقامة كي لا تزلّ رجلك أكثر في الجرفِ العميق. ونحن لا نزال نراك في خطر يا شقيقنا في قطر. كم تغاضينا ونحن نراك تلهو وتعبث مع العقارب والأفاعي الحاقدة حتى انتشر فحيحها في المكان. وكنت أنتَ أوّل الملدوغين بناب الخونة عندما تسلقوا منابرك البريئة ولوثوها بفتاوى القتل والترويع والفوضى. وكنت أنت أوّل المطعونين علناً في معناك عندما ألبسوك قناع الغدر وأطلقوك وحدك كي تطعن ذاتك وتتنكّر للعروبة وهي أمّك، وتخدش صفو أشقائك الكبار، وكنت تخرج عن الصف، ونحن نُعيدك في كل مرةٍ كي لا يأكل مجدك الغرق، لكنك تماديت أبعد من حدود الالتزام، ورأيناك بأم العين وأنت تتلذذ بمصافحة الشيطان وتهلّلُ مبتسماً في العلن كلما سقط الأطفالُ في فم الموت، وكلما ارتفعت النار وانتشر الخراب بين الآمنين. والمصيبة أنّك صدقت أشباح الظلام هؤلاء وصرت تغذيهم من عرق الأرض الطيبة وهم لا يُشبعهم إلا شرب المزيد من دم الأبرياء. وإذا كنّا نخاصمك اليوم، وإذا كنّا لا نريد مصافحتك، فلأن يدك لا تزال تحمل السكين، وإذا رأيتنا نفارقك اليوم، فهذا لأننا نذهب كلنا باتجاه الوضوح، بينما أنت تصرُّ وتعاند وحدك على البقاء منبوذاً في خندق الشر. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet