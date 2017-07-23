عقول مختلفة

2017-07-09 روح الفريق 2017-07-02 ولائم الولاء 2017-05-21 عندما يبكي الرجال! 2017-05-14 مجلة «العربي» 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 2014-05-11 «إبداع» و «فزعة».. بين حسن وشما 2014-05-04 أبوظبي.. النجمة 2014-04-27 متطوعون.. تحت الطلب 2014-04-20 البوكر.. و «الشسمه»!! 2014-04-06 صناديق.. أنفسنا 2014-03-30 وطن افتراضي! 2014-03-23 تذوق الجمال 2014-03-16 فوقية الكاتب.. والقارئ 2014-03-09 تساؤلات.. يوم المرأة 2014-02-23 مجانية الحياة 2014-02-16 دهشة 2014-02-02 الحياة لونها أخضر 2014-01-26 رحلة أربعين درهماً! 2014-01-19 أجندة وطن 2014-01-12 ما بعد الجائزة 2014-01-05 كارثة المجرور.. وأزمة المنصوب 2013-12-29 ليس هدفاً 2013-12-22 مخملية فصل 2013-12-15 لا تنشر!! 2013-12-01 صور.. ونقاط ضوء 2013-11-24 بين متناقضين! 2013-11-17 تاريخ.. وحاضر 2013-11-10 صور.. لذاكرة المستقبل 2013-10-27 فن.. إدارة النعم 2013-10-20 « الاتحاد » في عيدها.. وعيدي 2013-10-13 حفلات النساء.. والحلم 2013-10-06 عبادة.. الدهشة 2013-09-29 الحمار وصاحبه! 2013-09-22 فشل.. على نحو أفضل 2013-09-15 هل يعرفون؟ 2013-09-08 عندما نُقلِّم الأفكار 2013-08-25 أجيال.. في مقلاة! 2013-08-18 كل أدرى بحاله.. 2013-08-11 في السفر! 2013-08-04 جينة القلق المتواصل 2013-07-28 سطوة الثقافة وسلطة القانون 2013-07-14 بدايات الفرح 2013-07-07 مصر التي في خاطري 2013-06-23 طاقة الفرح 2013-06-16 صيفنا بكم.. أحلى 2013-06-09 إنها الصحراء 2013-06-02 كتابة متمردة 2013-05-26 أفلا تبصرون؟! 2013-05-19 شكراً.. شكراً كثيراً 2013-05-12 بين التصور.. والحقيقة 2013-05-05 عيون «هوزيه» 2013-04-28 قوة الثقافة 2013-04-21 حضرة.. معرض الكتاب 2013-04-14 «الحالة الجمالية» 2013-04-07 لتبقى أفراحنا مستدامة 2013-03-31 قبل.. وبعد 2013-03-24 طرق.. وأحلام 2013-03-17 «أم الدانات» 2013-03-10 هل نحن مبصرون؟! 2013-03-03 لحظة إنسانية 2013-02-24 سيقان وجذور 2013-02-17 في حضرة الحب 2013-02-10 بعضا من دموعي 2013-02-03 «تأخذون ثانوية؟» 2013-01-27 الفرح.. لونه أبيض 2013-01-13 «كييك» !! 2013-01-06 قصة فرح لا يعرفها إلا الخليجيون! تفاصيل السعد المنهالي عقول مختلفة تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017 كنت وما زلت أستمع للأمثال الشعبية المتوارثة في مختلف الثقافات العربية بإعجاب مخلوط بكثير من الدهشة من قدر الحكمة التي كان يتمتع بها الأوائل، وحجم البراعة اللغوية التي كانت تسعفهم في تكثيف خبراتهم الحياتية بعبارات عميقة وسهلة الحفظ والترديد وذات رنين موسيقي، غير أني لاحظت توقف قدرة الأجيال اللاحقة على إنتاج هذا النوع من أشكال التعبير الشعبي رغم كثرة الأحداث وتعدد وسائل الاتصال وتعقد الحياة وحدة تجاربها، لكن - وعلى ما يبدو - لا يتعلق الأمر بحجم التجارب التي يمر بها الإنسان، وإنما بمساحة التأمل التي كانت متوافرة للأجيال تلك، والتي مكنتها إلى استخلاص العبر والأحكام وبالتالي نسجها عبر أمثال بينما الحال معنا مختلف. منذ ما يقارب خمسة أعوام توقفت بمشاركة زميل صحفي مصري أمام حالة عجزت عن تفسيرها، فرد بسرعة بالقول: «لما ربنا وزع الأرزاق محدش رضي برزقه.. ولما وزع العقول كل واحد رضي بعقله». لوهلة استغفرت الله ولم أستوعب «المثل»، ولكني أدركت فيما بعد معنى المقولة التي تختصر غرابة البشر غير الراضين والمستصغرين دوماً لما منحهم الله من رزق مادي، وطامعين إلى ما في يد غيرهم، بينما ذات هؤلاء البشر يعتقدون أن لديهم من العقل ورجاحته الكثير ما لم يمنحه الخالق لغيرهم الذين يرون أن عقولهم صغيرة! كنت وما زلت أتذكر هذا المثل بالكثير من الإعجاب والتقدير لصاحب هذه الخلاصة التي تعلمتها في ذلك الوقت، رغم أنها واقع أشهده كل يوم. تحيطنا أجواء مشبعة بالضجيج والسرعة، أجواء تحد من قدرتنا على تأمل العبر واستخلاص الحكم وصنع الأمثال. نحن مرتبكون طوال الوقت، منغمسون في فوضى لا علاقة لنا بها في أغلب الأحيان، وهي أوضاع وأحوال لا مجال لنا في تغييرها، غير أننا قادرون على إعادة قراءة الموروث وتأمله ومقاربته مع الواقع. فهؤلاء الذين صنعوا أمثالاً بهذا العمق يملكون عقولاً صافية قادرة على استخلاص حكمة أصبحت عصية على عقولنا.. التي نعتقد - وهماً - أنها الأفضل. Tweet