الهند تستنجد بمصر لموجهة «كارثة كورونا»

أعلنت الهند، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار «ريمديسيفير» الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار «ريمديسيفير».

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وسجلت الهند، الخميس، ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليوناً.

وقال خبراء: إن الأمل في السيطرة على الموجة الثانية العنيفة من جائحة «كوفيد- 19» في الهند يكمن في تطعيم عدد سكانها الضخم، وفتحت البلاد الأربعاء باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاماً لتلقي اللقاح بدءاً من السبت. لكن الهند، وهي أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لا تملك مخزوناً كافياً لتطعيم نحو 600 مليون مؤهلين لتلقي اللقاح.