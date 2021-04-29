الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

سجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليوناً.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حالياً 18.38 مليون والوفيات 204832.