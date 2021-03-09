بالفيديو.. السيسي يأمر بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج الإعلامية ملك اسماعيل التي تعاني من مضاعفات فيروس كورونا المستجد وعلى الفور تم نقلها إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وقال شريف بهاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «الرئيس السيسي إنسان وأب ويهتم دائماً بمن خدم البلد»، مضيفاً «أشكر الرئيس السيسي، وكنت متأكداً من الاستجابة الفورية منه».

وكان شريف بهاء، قد قال، إن والدته الإعلامية ملك إسماعيل والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي.

وأضاف «بدأنا العلاج ببروتوكول كورونامنذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدتي أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى»، مؤكداً أن والدته على جهاز الأكسجين باستمرار.

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وتابع نجل الإعلامية ملك اسماعيل: «والدتي تتحسن رغم معاناتها، ولا تستطيع إزالة الأكسجين أكثر من ثلث ساعة، ولا تستطيع التحرك ونائمة بشكل مستمر».

تجدر الإشارة إلى أن ملك إسماعيل هي واحدة من الرعيل الأول فى التليفزيون المصري، مشوارها الإعلامى دام لأكثر من 30 عاماً، وتقلدت عدة مناصب حتى وصلت الى منصب نائب رئيس التلفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتى نزلن بكاميرا التليفزيون إلى الشارع لرصدالقضايا الاجتماعية.





