بالفيديو.. السيسي لبائع الفاكهة: «كل حاجة خلاص»!

أشعل مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توقف سيارته أمام بائع للفاكهة في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة، شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر السيسي يتحدث مع بائع الفاكهة الذي هرول إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس، وقال السيسي له مداعباً: «نقي كويس».

وبعد انتهاء البائع من جمع الفاكهة، قال له السيسي: «قولي عايز إيه»، وقام الرئيس المصري بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعلاج على نفقة الدولة، قائلاً له عدة مرات «كل حاجة خلاص».

وقال بائع الفاكهة محمد حسن، إنه فوجئ بوجود الرئيس أمامه، مضيفاً «مكنتش مصدق».

وأضاف حسن في تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»، إنه يقف في شارع أحمد فخري عند حديقة الطفل منذ 30 عاماً، مضيفاً «الرئيس اشترى موز، وأصر على دفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابك».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سأله عن صحته، واتصل بوزيرة الصحة أمامه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى دار الشفاء، وهو حالياً في المستشفى.

وأوضح أنه يجري حالياً عدداً من الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء، مشيراً إلى أن هناك مندوباً من رئاسة الجمهورية يتابع حالته خطوة بخطوة.



