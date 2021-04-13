بالفيديو.. حقيقة وضع طفل داخل فرن مخبز بالقليوبية!

أمرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس شابين على ذمة التحقيق صورا طفلاً أثناء وضعه داخل فرن مخبز بالقليوبية. وقالت صحيفة «الأهرام» المصرية إن «نيابة قليوب أمرت بحبس طالبين 4 أيام. على ذمة التحقيق صورا طفلاً أثناء وضعه داخل فرن مخبز بالقليوبية، على سبيل الدعابة».

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وكشفت التحريات، أن طالبين بالتعليم الفني، قاما بتصوير مقطع فيديو وهما يضعان طفلاً داخل فرن مخبز وإيهامه بتشغيله فى وقت صراخ الطفل وخوفه، ثم قاما بالدعابة مع الطفل وتبين أن الفرن معطل ولا يعمل. تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب واقعة اللعب مع الطفل وأنهما نشرا الفيديو عبر موقع فيس بوك بغرض الدعابة مع أصدقائهما وأمرت النيابة بجبسهما.