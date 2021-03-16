حقيقة فيديو «فتاة مدرسة» المعادي!

توصلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى حقيقة ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تعليق مدعوم بعدة مقاطع فيديو، تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادي بالقاهرة، والتسبب في عاهة مستديمة لها.

وبحسب صحيفة «الشروق» المصرية، «تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول «إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين»، وطرف ثانٍ «إحدى السيدات ونجلتها «طالبة»، ونجل عمها، بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي تدخل خلالها ذووهم لمناصرتهم، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.