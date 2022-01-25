الأسهم الأوروبية تعاود الصعود بدعم أرباح الشركات

لندن (رويترز) - استعادت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعض خسائرها التي منيت في أسوأ موجة مبيعات منذ يونيو، بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الشركات من أريكسون ولوجيتك.

أسوأ يوم للأسهم الأوروبية منذ يونيو 2020

وأنهى المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن مني بخسائر بلغت 3.8 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف حيال تشديد قوي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي واحتمالات صراع عسكري في أوكرانيا.

وجاءت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي السريع التأثر بأسعار الفائدة في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.9 بالمئة في حين ساعد استقرار أسعار السلع الأولية في رفع أسهم قطاعات من بينها الموارد الأساسية والطاقة.

ومن بين أبرز الرابحين في جلسة اليوم، صعدت أسهم لوجيتك السويسرية المصنعة لملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات 6.2 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي.

وقفز سهم أريكسون السويدية 7.6 بالمئة مع إعلانها عن أرباح أساسية للربع الرابع تجاوزت تقديرات السوق بدعم من ارتفاع مبيعات معدات الاتصالات مع قيام المزيد من الدول بتشغيل شبكات الجيل الخامس.