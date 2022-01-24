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الاقتصادي
أسوأ يوم للأسهم الأوروبية منذ يونيو 2020
متعامل في بورصة باريس
الإثنين 24 يناير 22:05

لندن (رويترز) - هبط المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية حوالي أربعة في المئة اليوم الاثنين متضررا من مخاوف بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا والقلق من إشارات إلى تشديد أكبر من المتوقع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.8 بالمئة، مسجلا أسوأ يوم له منذ يونيو 2020.
وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه وأسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشر كل منهما بأكثر من خمسة في المئة. وأغلق مؤشر أسهم التكنولوجيا عند أدنى مستوى منذ يونيو 2021.

 

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روسيا وأوكرانيا
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