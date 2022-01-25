«وول ستريت» تهبط عند الفتح قبيل اجتماع «المركزي الأميركي»

نيويورك (رويترز) - هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء إذ ألقت موجة مبيعات في أسهم التكنولوجيا قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأميركي» بظلالها على نتائج إيجابية من شركات كبرى من بينها (آي بي إم) و(3إم).

مؤشرات الأسهم الأميركية توسع خسائرها

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.52 بالمئة إلى 34186.64 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.99 بالمئة إلى 4366.64 نقطة، قبل أن يوسع خسائره ويتراجع 10% من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع المسجل في 3 يناير.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 1.76 بالمئة إلى 13610.87 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة، ليهبط ناسداك اثنين بالمئة.