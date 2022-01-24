مؤشرات الأسهم الأميركية توسع خسائرها

نيويورك (رويترز) - وسعت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت الأميركية من خسائرها اليوم الاثنين في استمرار لموجة مبيعات من الأسبوع الماضي، مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب مخاوف حيال تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا قبيل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 10% من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع المسجل في 3 يناير. وتراجع مؤشر ناسداك 3% وداو جونز ينخفض 2%.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا عند الفتح 0.57 بالمئة إلى 34070.61 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.95 بالمئة إلى 4356.32 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.09 بالمئة إلى 13481.50 نقطة، قبل أن توسع المؤشرات الثلاثة من خسائرها مع مرور الوقت.