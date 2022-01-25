الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بقيمة 1.8 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي) استقطبت أسواق المال الإماراتية مستويات مرتفعة من السيولة خلال جلسة تداولات اليوم، قيمتها نحو 1.8 مليار درهم، ساعدت الأسهم المدرجة على التماسك، والاحتفاظ بقيمتها السوقية عند مستويات مرتفعة، بدعم من الثقة الكبيرة بأداء الاقتصاد الوطني والتوقعات الإيجابية برفع معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجاري. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية عند مستوى 8714 نقطة في المنطقة «الخضراء» بارتفاع 0.14% مقارنة مع مستوى إغلاقه أمس البالغ 8690 نقطة، بتداولات قيمتها 1.48 مليار درهم.

42.7 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في 5 جلسات

واستطاعت أسهم قيادية أن تعود للمنطقة الخضراء قبيل الإغلاق خلال الجلسة، وتماسكت عند مستوى أفضل من مستويات إغلاقها أمس. وارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي الأول 0.2% إلى 20.5 درهم، وزاد سعر سهم الدار العقارية 0.48% إلى 4.16 درهم، وصعد سهم اتصالات 0.37% عند سعر الإغلاق البالغ 32.2 درهم. وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع سعر مخازن زي إلى الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد بنسبة 15% عند مستوى الإغلاق البالغ 29.96 درهم للسهم، وشهد السهم تداولات بقيمة 12.4 مليون درهم تقريباً، وارتفع أيضاً سهم ريسبونس بلس القابضة 8.21% إلى 8.17 درهم. كما ارتفع سعر السوق لسهم الوثبة الوطنية للتأمين 3.77% ليغلق عند مستوى 5.5 درهم، تلاه سهم شركة أبوظبي لبناء السفن مرتفعاً 2.63% عند سعر 3.9 درهم. كما ارتفع سهم الواحة كابيتال 2.52% عند سعر الإغلاق البالغ 1.63 درهم للسهم. وارتفع سعر السوق لسهم ألفا ظبي القابضة 1.2% إلى 25.3 درهم.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام مرتفعاً ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وسط تداولات قيمتها 315 مليون درهم. وحظي السوق بدعم من سهم إعمار العقارية الذي أُغلق عند مستوى 4.70 درهم مرتفعاً 0.85% بتداولات قيمتها 95 مليون درهم. كما تلقى السوق دعماً من سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 1.13% عند مستوى 13.40 درهم. وصعد سهم جي إف إتش بنسبة 0.82%، وأملاك بنسبة 2.82%.