42.7 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في 5 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي) واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل مكاسب في القيمة السوقية للشركات المدرجة، بدعم من تحسن شهية المستثمرين للشراء، وارتفاع مستويات الثقة بأداء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ظهور مؤشرات إيجابية على أداء معظم قطاعات الأعمال في الدولة، ما سيعزز تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 42.7 مليار درهم، خلال 5 جلسات، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي لتبلغ 1.629 تريليون درهم مقارنة مع 1.587 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وأغلق السوق اليوم عند مستوى 8705.95 بارتفاع قدره 279.55 نقطة بنسبة 3.3% مقارنة مع الأسبوع الماضي. وعلي صعيد التداولات اليومية، فقد بلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي نحو 1.3 مليار درهم خلال جلسة تداولات اليوم، تلقى فيها السوق دعما مهما من سهم «اتصالات» إذ ارتفع سعر السوق للسهم بنسبة 3.23% عند سعر الإغلاق البالغ 32 درهما. وتمكن السوق بذلك خلال جلسة تداولات اليوم، من تسجيل المزيد من المكاسب والبقاء في المنطقة «الخضراء»، رغم انخفاض سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.26% عند سعر الإغلاق البالغ 20.30 درهم، فيما أغلق سهم العالمية القابضة على سعر 155 درهما خلال جلسة تداولات اليوم دون تغيير. وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 3210 نقطة بارتفاع نحو 8 نقاط فوق مستويات إغلاقه خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت جلست تداولات اليوم في دبي ارتفاعا مهما بلغت نسبته 1.28% مقارنة مع مستوى الإغلاق أمس. وحظي سوق دبي المالي بدعم من أسهم الشركات الثلاث الأثقل في المؤشر العام للسوق وهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سعر سهمه 6.29% إلى مستوى 13.50 درهم وسهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.62% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.83 درهم، وسهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع أيضا بنسبة 0.36% عند سعر الإغلاق البالغ 5.52 درهم، وذلك مقارنة مع مستويات إغلاقها أمس.