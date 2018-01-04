21 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 3 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال الأسبوع المنتهي امس، في تخطي مستويات مقاومة جديدة، بعد ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتتجاوز المكاسب السوقية للأسهم 21.2 مليار درهم خلال 3 جلسات مما يؤهل الأسهم المدرجة لاستهداف مستويات سعرية جديدة.

وتزامن صعود مؤشر سوق دبي المالي خلال الثلاث جلسات الماضية بما نسبته 2.75% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 3.41% مع حالة الزخم والتفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين خلال جلسة نهاية الأسبوع، متأثرة بعمليات شراء انتقائية طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة وعودة المحفزات، وفي مقدمتها النتائج السنوية للشركات وتصاعد وتيرة السيولة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 784.5 مليون درهم، بعدما تم التداول على نحو 513.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6407 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 40 سهماً، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع قياسي بلغت نسبته 1.5% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 124 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 192.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1578 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.