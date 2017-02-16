45 مغامراً في تحدي «الكايت سيرف»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم وغداً، منافسات وتحدي بطولة الإمارات للكايت سيرف على مياه كاسر الأمواج، وسط مشاركة متوقعة وحضور لأكثر من خمسة وأربعين مغامراً يتقدمهم منتخب الإمارات، وتعد هذه المنافسة، والتي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي وتحكيم جمعية الإمارات للكايت سيرف هي واحدة من أقوى البطولات على مستوى هذه الفئة في الإمارات، وتشهد إقبالاً واسعاً ومنقطع النظير في موعدها السنوي.

ويستعد نادي أبوظبي لاستقبال المغامرين اليوم في تمام الثامنة صباحا، حيث تبدأ فترة التسجيل الرسمي في المنافسة، ثم انطلاق الفئات بأنواعها في تمام العاشرة، ومن المنتظر أن تختتم منافسات اليوم الأول في تمام الرابعة والنصف مساء، وتضم فئات الهايدرو فويل، التوين تيب، الون دايركشن، أما يوم غد، ينطلق بنفس الفئات مع انضمام فئة الفري ستايل، والتي تكون عبارة عن حركات استعراضية أمام الجمهور.

ومن المنتظر مشاركة منتخب الإمارات في المنافسة، والذي يعد أبرز مغامريه راشد الفلاسي، محمد الفارسي، سالم السويدي ومحمد المنصوري، حيث سبق لهذه الأسماء وأن مثلت الإمارات على المستوى الدولي، وفي العديد من المنافسات والبطولات.

من جهته، توجه ماجد المهيري المدير التنفيذي في النادي بالشكر الجزيل إلى مجلس أبوظبي الرياضي لإشرافه ومتابعته للبطولة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للكايت سيرف، وأكد أن دور النادي وحضوره مهم، من خلال هذه البطولة، وأن يسعى للارتقاء بها على مستوى الدولة حيث قال: تعتبر رياضة الكايت سيرف من الرياضات الشعبية العالمية، والتي تجد رواجاً وإقبالاً في مختلف أنحاء العالم، وفي الإمارات بدأت هذه الرياضة في الانتشار والحضور بشكل مستمر، ننتظر أن نشهد منافسة قوية ورائعة من خلال البطولة التي ستنطلق على مدار يومين على كاسر الأمواج هنا في أبوظبي.

وكشف المهيري عن جاهزية واستعداد النادي من أجل تنظيم البطولة من الناحية اللوجستية وإعداد كل ما يلزم من أجل ظهور البطولة في المستوى المنشود وقال: أعددنا كل ما يلزم كي تكون البطولة في الصورة المثالية التي نريدها للمنافسة، وأيضا تم ترتيب كل التجهيزات من أجل ضمان التفوق الفني للبطولة.