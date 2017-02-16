«فرجت» يبحث عن لقب «جبل علي ستيكس» للسرعة

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي في الثانية ظهر اليوم سباقه التاسع هذا الموسم (سباق الوصل) بمهرجان جماهيري ضخم، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل مليوناً و310 آلاف درهم، برعاية إسطبلات شادويل ومزرعة ديرنزتاون العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويتألف السباق من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، تضم اثنتين من البطولات المهمة، وهي جبل علي للسرعة في الشوط الثالث، وجبل علي ستيكس في الرابع، والسباقان قوائم، وتبلغ جوائز كل منهما نصف مليون درهم.

ويستقطب سباق جبل علي للسرعة نخبة قوية من الخيول قوامها 13 خيلا تتنافس لمسافة 1000 متر (قوائم)، ويبرز الجواد «مشير» (المهيري/‏‏كرولي) غير المهزوم في آخر 3 مشاركات هنا اثنان منها على نفس مسافة هذا السباق، لكن وصيفه في آخر سباق وبطل النسخة الماضية «مروج» (سلفراتنام/‏‏هيس) يقف بالمرصاد فهو أيضا الأعلى تصنيفاً والأقرب للقب.

ويدفع المدرب البحريني فوزي ناس بنجم السرعة العجوز «كربتون فاكتور» بقيادة ادري دي فريز المنتشي بفوزه قبل نحو أسبوع بميدان، كما أنه فائز هنا الموسم الماضي، ويتوقع أن يحتدم التنافس بوجود «سلفادوري» (بورسلي/‏‏فيرزو) الفائز هنا 3 مرات هذا الموسم، كما أنه كان وصيفه في مشاركته الأخيرة بميدان.