العين (الاتحاد)

على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، انطلقت بقوة فعاليات منافسات النسخة السادسة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الفئة الرفيعة، فئة الـ5 نجوم، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية، والتي ينظمها اتحاد الفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، شركة لونجين، طيران الاتحاد وقناة (ياس).

وتشتمل البطولة على منافسات فئة الخمس نجوم، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى ولقب البطولة، وتتزامن مع الحدث الرئيس أشواط بطولة دولية من فئة النجمتين، وينتظر أن تأتي منافسات البطولتين بالغة الحماس بين نخبة فرسان قفز الحواجز المشاركين فيها من ألمانيا، إيطاليا، أيرلندا، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، قطر بالإضافة إلى فرسان القفز من الإمارات و16 دولة أخرى، كما تتضمن بطولة كأس الأمم وتتنافس عليها فرق الدول المشاركة.

وبدا واضحاً في منافسات اليوم الأول من فئة الخمس نجوم، أن النسخة السادسة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز (2017) تضم فرسان إيطاليين على قدر عالٍ من الخبرات والمهارة، تأكد ذلك بعد أن عزف السلام الوطني الإيطالي لمرتين على التوالي في المنافسات، جاء الأول من نصيب الفارس باولو بايني بالفرس «كلوديا سي إس جي» في افتتاحية المنافسات، والفوز الثاني حققه الفارس أميليو بيكوشي بالجواد «أريس» في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وشارك فيها 57 فارساً وفارسة، 22 وفرض بيكوشي كلمته وفاز بالصدارة بعد إكمال جولة التمايز في زمن بلغ 31:69 ثانية، وحل ثانياً الفارس الألماني ديفيد ويل بالفرس «ميك ماك دي تيلارد» بزمن 33:10 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس باتريك بلافيو رقم (11) بالجواد «كارينجو إتش دي سي بزمن 33:12 ثانية، وقام بتتويج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وراشد الحوسني من مجلس أبوظبي الرياضي راعي الشوط.

وتصدر الفارس الإيطالي باولو بايني بالفرس «كلوديا سي إس جي» المنافسة الثالثة في البطولة فئة الخمس نجوم برعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (145) سم، وشارك فيها 49 فارساً وفارسة، محققاً الزمن الأفضل وبلغ 57:03 ثانية، وتوج بكأس المركز الثاني الفارس المغربي عبد الكبير ودّار بالجواد «كوردانو سايت زد» في زمن 58.21 ثانية، ثم ثالثاً الفارس الألماني فليكس هاسمان بالجواد إس إل برازونادو» وأكمل الجولة في 58.68 ثانية.

وفاز الفارس الألماني ديفيد ويل بالجواد «كاساندو» بالكأس الأولى في البطولة الدولية من فئة النجمتين، على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وشارك فيها 50 فارساً وفارسة بزمن 30:23 ثانية، وحل ثانياً القطري سالمين سلطان السويدي بالجواد «كانتارو 32» بزمن 32:33 ثانية، ثم سالم أحمد السويدي ثالثاً بالفرس «كوناي زد» بزمن32:39 ثانية.

وحلق الفارس البحريني أحمد منصور بالجواد «هيفنلي ستار» بكأس المركز الأول في فئة النجمتين برعاية طيران الاتحاد، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 50 فارساً وفارسة، بزمن 53:44 ثانية، وذهب المركز الثاني إلى الفارس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بالفرس «ساجا دو لا رو»، وأنهى الجولة بزمن 56:49 ثانية، وثم الفارس السوري هادي نظام ثالثاً بالفرس «دبليو آي جاندا» في زمن 57:03 ثانية.