العين (الاتحاد)
على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، انطلقت بقوة فعاليات منافسات النسخة السادسة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الفئة الرفيعة، فئة الـ5 نجوم، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية، والتي ينظمها اتحاد الفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، شركة لونجين، طيران الاتحاد وقناة (ياس).
وتشتمل البطولة على منافسات فئة الخمس نجوم، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى ولقب البطولة، وتتزامن مع الحدث الرئيس أشواط بطولة دولية من فئة النجمتين، وينتظر أن تأتي منافسات البطولتين بالغة الحماس بين نخبة فرسان قفز الحواجز المشاركين فيها من ألمانيا، إيطاليا، أيرلندا، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، قطر بالإضافة إلى فرسان القفز من الإمارات و16 دولة أخرى، كما تتضمن بطولة كأس الأمم وتتنافس عليها فرق الدول المشاركة.
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وتصدر الفارس الإيطالي باولو بايني بالفرس «كلوديا سي إس جي» المنافسة الثالثة في البطولة فئة الخمس نجوم برعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (145) سم، وشارك فيها 49 فارساً وفارسة، محققاً الزمن الأفضل وبلغ 57:03 ثانية، وتوج بكأس المركز الثاني الفارس المغربي عبد الكبير ودّار بالجواد «كوردانو سايت زد» في زمن 58.21 ثانية، ثم ثالثاً الفارس الألماني فليكس هاسمان بالجواد إس إل برازونادو» وأكمل الجولة في 58.68 ثانية.
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وحلق الفارس البحريني أحمد منصور بالجواد «هيفنلي ستار» بكأس المركز الأول في فئة النجمتين برعاية طيران الاتحاد، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 50 فارساً وفارسة، بزمن 53:44 ثانية، وذهب المركز الثاني إلى الفارس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بالفرس «ساجا دو لا رو»، وأنهى الجولة بزمن 56:49 ثانية، وثم الفارس السوري هادي نظام ثالثاً بالفرس «دبليو آي جاندا» في زمن 57:03 ثانية.