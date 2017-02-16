دبي.. احتفالية «من الشروق إلى الغروب» تأسر القلوب

رضا سليم (دبي)

تحولت دبي، أمس، إلى مجمع ألعاب كبير في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، حيث انتشرت الفعاليات في الأندية والاتحادات الرياضية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس دبي الرياضي، بجانب الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

ودشن مجلس دبي الرياضي النسخة الثانية من الحدث بفعاليات استمرت من الشروق إلى الغروب، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، والمساهمة في تحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف مكونات المجتمع، حيث تم رفع العلم في السادسة وخمسين دقيقة بحي دبي للتصميم الذي كان مركز الفعاليات الرياضية، وذلك بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومنتسبي مجلس دبي الرياضي، وعدد من منتسبي الشركات العاملة في حي دبي للتصميم.

وبدأت الفعاليات بتنظيم تدريبات لليوجا في «نادي حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» في حي دبي للتصميم، كما تم تنظيم حصة الأيروبيكس، وشارك جميع الحضور في مسيرة المشي التي تقدمها سعيد حارب، وقاموا بالمشي حول منطقة حي دبي للتصميم، كما تم تنظيم ألعاب شعبية متعددة، ومنافسات شد الحبل، وبطولة الشطرنج، كما تم تنظيم بطولة الإمارات للسيدات في الريشة الطائرة وكرة الطاولة، وحصص في الدراجات الهوائية، وفي اللياقة البدنية، وأقيمت فعاليات التزلج على اللوح لخشبي.

وتجول اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الفريق التنفيذي للجنة اليوم الرياضي الوطني، برفقة سعيد حارب في حي دبي للتصميم، وتابعا الفعاليات المختلفة، والتقيا عدداً من المشاركين، وأشادا بمشاركتهم في هذه الفعالية الوطنية، كما حرصا على التقاط الصور مع المشاركين.