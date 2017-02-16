ملامح توافق بين الفيدرالي وخطط ترامب الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أنه بات هناك توافق بين الفيدرالي الأميركي وإدارة الرئيس الاميركي الجديدة وذلك من خلال مواقف رئيسة الفيدرالي جانيت يلين التي أبدت استعدادها للتعاون مع البرنامج الاقتصادي لترامب ولكن في نفس الوقت أكدت على ضرورة الابقاء على القوانين الاقتصادية من أجل حماية الأسواق والاقتصاد الوطني.

ولفت التقرير إلى أن هذا التوافق سيدعم الأجزاء الخمسة الرئيسية في برنامج ترامب الاقتصادي وهي تخفيض الضرائب، تسهيل الإجراءات والقوانين، تخفيض الرسوم الجمركية، الانفاق على البنية التحتية وتخفيض قيمة الدولار.

وقال التقرير إنه في حال تم هذا التعاون بين الفيدرالي وإدارة ترامب سيساهم ذلك في دعم سياسة الانفاق وستكون الشركات الأميركية المستفيد الأكبر بما سينعكس بالمزيد من الإيجابية على مؤشرات الأسواق الأميركية التي حاليا تسجل مستويات تاريخية.

وكان قد تم الاشارة في تقارير سابقة إلى أن الرئيس ترامب الذي يسعى الى إيجاد قانون معدل يجمع بين قانون جلاس ستيغال وقانون دود فرانك أي الابقاء على الضوابط التي تحمي الاقتصاد من الأزمات المالية وفي نفس الوقت اعطاء صلاحية للقطاع الخاص والشركات للتصرف بحرية أكثر من أجل ان تكون داعمة لبرامج الانفاق على البنية التحتية ولكن مع الإشراف الحكومي كما كان يعمل بقانون جلاس ستيغال.