«دو» تستقطب مليون مشترك جديد في الهاتف المتحرك

حسام عبدالنبي (دبي)

اقترح مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) توزيع 0.21 درهم أرباح نهاية العام لكل سهم، مما يرفع العائد السنوي الإجمالي إلى 0.34 درهم للسهم الواحد عن العام 2016، منها 0.13 درهم أرباحاً مرحلية عن النصف الأول تم دفعها في شهر أكتوبر الماضي.

وكشفت نتائج أعمال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والتي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في دبي أمس، تراجع صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز عن عام 2016 إلى 1.753 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.941 مليار درهم في عام 2015 وبنسبة انخفاض 9.7%. وأظهرت النتائج أن صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز عن عام 2016 كانت مقاربة لمستويات صافي الأرباح المحققة في العام السابق، حيث بلغت 3.864 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.862 مليار درهم في عام 2015، مشيرة إلى أن إجمالي العائدات عن عام 2016 زادت بنسبة 3.2% من 12.337 مليار درهم إلى 12.727 مليار درهم في عام 2016.

وبحسب نتائج الأعمال، ارتفعت عائدات الهاتف الثابت في «دو» بنسبة 4.4% من 2.555 مليار درهم إلى 2.668 مليار درهم، في حين زادت عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 0.3% من 8.94 مليار درهم إلى 8.968 مليار درهم، وذلك رغم زيادة عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 12% من 7.723 مليون مشترك في عام 2015 إلى 8.646 مليون مشترك في العام الماضي.

وتتوزع ملكية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 39.5% لجهاز الإمارات للاستثمار، و19.75% لشركة مبادلة للتنمية، و19.5% لشركة الإمارات الدولية للاتصالات، والباقي يتوزع على جهات فردية أخرى.