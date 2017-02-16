«سياحة الشارقة» تعزز السياحة الوافدة من سوق الهند

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للمرة الأولى في «معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر 2017» SATTE، الذي يختتم أعماله اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، بهدف استعراض مقومات الإمارة السياحية، والتواصل بشكل أكبر مع صناع القرار بالقطاع السياحي، بهدف تعزيز السياحة الوافدة إلى الإمارة من سوق الهند.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض الذي يشكل ملتقى رئيساً للتعرف إلى الجهات السياحية المشاركة إلى بناء الشراكات، وتوطيد أواصر التعاون المشترك لفتح آفاق تعاون جديدة، من خلال إتاحة المجال لتبادل العروض والخبرات، وتقديم حزم ترويجية مميزة للسياح الراغبين في زيارة الإمارة من السوق الهندي.

وتترأس الهيئة وفد الإمارة المشارك في المعرض، والذي يضم كلاً من: مجموعة فنادق رامادا، فندق جولدن توليب، العربية للطيران، مقر العالم للسفريات، وكالة مطار الشارقة للسفريات، فندق ومنتجع شيراتون، أوريس للسفريات، ومجموعة فنادق الشارقة الوطنية.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة: «تحرص سياحة الشارقة على التواجد والمشاركة في المعارض الكبرى التي تعنى بالترويج لقطاع السياحة والسفر حول العالم، وتأتي مشاركتنا في «معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر (SATTE)» في إطار خطط الهيئة الاستراتيجية لاستكشاف الفرص الخارجية وتحقيق شراكات دولية من شأنها الارتقاء بعمليات الترويج السياحية، والاطلاع على مستجدات هذا القطاع».