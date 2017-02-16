احذروا.. نظام الغذاء النباتي يؤثر على خصوبة الأبناء

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

أظهرت دراسة جديدة أن عدم تناول الآباء للحوم قد يؤثر بشدة على خصوبة أطفالهم.

في دراسة أجريت على حشرة ذباب الفاكهة، وجد الباحثون أن عدم تناول الآباء للبروتين يمكن أن يلحق الضرر بقدرة أبنائهم على الإنجاب، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فعدم استهلاك الآباء لما يكفي من المواد الغذائية الأساسية، الموجودة بكميات كبيرة في المنتجات الحيوانية، يجعل الحيوانات المنوية لأطفالهم أقل قدرة على الحركة.

فقد قام باحثون من جامعة "موناش" في مدينة ملبورن الأسترالية، باختبار آثار البروتين على ذباب الفاكهة.

وتمت تربية مجموعتين من هذه الحشرات، التي يعتقد أنها شبيهة بالإنسان، إحداها أعطيت غذاء غنيا بالبروتين والأخرى أطعمت نظاما فقيرا بالبروتين.