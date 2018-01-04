«أكسفورد بيزنس»: دبي حققت أداءً اقتصادياً قـوياً خـلال 2017 بنمو %3.3

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قدرت مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال عام 2017 بنسبة 3.3%، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع نمو قدره 2.9% في عام 2016، مرجعة هذا النمو إلى الانتعاش القوي في قطاعات السياحة والتجارة الخارجية للإمارة واستثمارات البنية التحتية.

وقالت المؤسسة، في تقرير لها حول أداء اقتصاد دبي خلال عام 2017، إن تزايد الأنشطة التجارية والسياحية والإنشائية في دبي خلال العام الماضي مهدت الطريق نحو عام آخر من النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتواصل في عام 2018 مع دخول استعدادات الإمارة لاستضافة إكسبو 2020 إلى مرحلة مهمة.

وأوضحت المؤسسة أن بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر نوفمبر الماضي أظهر ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية خلال الجزء الأخير من السنة، شملت كل القطاعات الاقتصادية بما فيها الإنشاءات التي سجلت أعلى نمو في شهر أكتوبر خلال عامين، بالإضافة إلى قطاع التجزئة، ليرتفع المؤشر إلى نحو 55.6 نقطة في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 55.2 نقطة في شهر سبتمبر وهو مستوى أعلى من حاجز الـ 50 نقطة الذي يعكس الفارق بين النمو والانكماش، بما يؤكد أن اقتصاد دبي واصل مسيرة النمو المرتفع حتى نهاية العام 2017.

وتوقع تقرير أكسفورد جروب أن يستمر المسار الصعودي لاقتصاد دبي خلال العام 2018، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع النمو ليصل إلى 3.5% هذا العام، مدعوماً بارتفاع متوقع لأسعار الطاقة وأنشطة الأعمال العامة في المنطقة.