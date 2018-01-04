«أكسفورد بيزنس»: دبي حققت أداءً اقتصادياً قـوياً خـلال 2017 بنمو %3.3

مصطفى عبد العظيم (دبي)
قدرت مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال عام 2017 بنسبة 3.3%، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع نمو قدره 2.9% في عام 2016، مرجعة هذا النمو إلى الانتعاش القوي في قطاعات السياحة والتجارة الخارجية للإمارة واستثمارات البنية التحتية.
وقالت المؤسسة، في تقرير لها حول أداء اقتصاد دبي خلال عام 2017، إن تزايد الأنشطة التجارية والسياحية والإنشائية في دبي خلال العام الماضي مهدت الطريق نحو عام آخر من النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتواصل في عام 2018 مع دخول استعدادات الإمارة لاستضافة إكسبو 2020 إلى مرحلة مهمة.
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وتوقع تقرير أكسفورد جروب أن يستمر المسار الصعودي لاقتصاد دبي خلال العام 2018، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع النمو ليصل إلى 3.5% هذا العام، مدعوماً بارتفاع متوقع لأسعار الطاقة وأنشطة الأعمال العامة في المنطقة.
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