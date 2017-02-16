نوف الهاشمي.. مصممة ذات طموح عالمي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
شُغفت نوف الهاشمي بالسفر والموضة، فغذت موهبتها وأبدعت في مجال تصميم الأزياء، وأطلقت مجموعات من وحي خيالها مستعملة أجود الأقمشة وأنعمها لتزيد المرأة أنوثة.
والهاشمي، الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمارات تخصص تسويق، لم تدخل عالم التصميم مصادفة، بل صقلت مواهبها وطورت نفسها وسافرت، وتابعت عروض الأزياء لتستوحي تصاميمها المحلية، بما يتناسب مع خطوط الموضة العالمية. وهي تربت في بيئة إبداعية منذ صغرها، فنجحت في طرح خط جديد يشكل إضافة لعالم تصميم الأزياء.
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وتشير إلى أنها تنوي تطوير مهاراتها بالالتحاق ببرنامج «مبدعة» والحصول على هذه الرخصة التي ستخولها من دخول الدورات التدريبية المكثفة في جميع المجالات الإدارية والتسويقية التي يقدمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مؤكدة أن المجلس يقدم أنواع الدعم والتوجيه والتشجيع كافة للمواطنات الطموحات، كما يقدم فرصاً للانتشار والترويج لمنتجاتهن، إلى جانب المشاركة في الدورات التدريبية والمعارض التي ينظمها، ما يدعم تحقيق حلمها بأن تكون مصممة عالمية.
وتوضح أن المشاركة في المعارض زادتها ثقة بنفسها وقربتها من الجمهور العريض الذي يناقشها في بعض أعمالها، ويطلب منها إضافة أشياء أخرى، ما أسهم في بلورة معارف جديدة لديها، إلى الاحتكاك مع مختلف المصممات اللواتي يتقاسمن الشغف نفسه.