نسخ من قطة لاغرفيلد.. قريباً بالأسواق

أبوظبي (الاتحاد)

تعد «شوبيت» القطة الأكثر شهرة وثراءً في العالم، وهي التي يملكها مصمم الأزياء العالمي الشهير كارل لاغرفيلد. وصمم كارل خط أزياء وماكياج، تكريماً لها، بالإضافة إلى تخصيص خادمتين ترعيانها طوال اليوم، حتى أن لديها أكثر من 50 ألف متابع على «تويتر»، ونحو 100 ألف على «إنستغرام». ومؤخراً، ووفق موقع «Metro»؛ تعاون أيقونة الموضة مع شركة ألمانية لصناعة دمية على شكل «شوبت»، سيصدر منها ألفا قطعة فقط، وستكون متاحة حصرياً في متاجر كارل لاغرفيلد، وعلى موقعه الإلكتروني، بدءًا من مايو المقبل.

وقال كارل، إنه لم يستغرب فكرة تصميم لعبة نسخة طبق الأصل من القطة الأحب إلى قلبه؛ لأن «شوبيت» قطة شهيرة وجميلة، مشيراً إلى أن الشركة المُصنعة هي الشركة الوحيدة التي لديها الخبرة اللازمة لإبراز الشكل النهائي والأمثل لهذه «الأميرة الصغيرة».