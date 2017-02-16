منحة للحصول على «دكتوراه في الشوكولاته»



تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017 ترجمة: عزة يوسف تبحث جامعة غرب إنجلترا عن مرشحين للحصول على درجة الدكتوراه في الشوكولاته، مقدمة منحة بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني في السنة لدراسة العوامل الوراثية، التي تؤثر على نكهة الحلوى المفضلة في بريطانيا. وتستمر المنحة لمدة ثلاث سنوات استجابة لطلب من مسؤولي صناعة الشوكولاته لنشر المزيد من المعرفة الطبية حول سلالات الكاكاو المختلفة. ووفقاً لنشرة توزعها الجامعة؛ فإن المرشحين لديهم حتى 27 فبراير الجاري للتقدم لكلية العلوم الصحية والتطبيقية في بريستول التابعة للجامعة، حيث سيدرس الناجحون منهم كيف يؤدي تخمير حبوب الكاكاو إلى ظهور تلك النكهات المميزة للشوكولاته. وتتزامن المنحة مع إعلان مجموعة «موندليز» الدولية، الشركة الأميركية الأكثر شهرة في العالم لصناعة البسكويت والشوكولاته، عن فرص عمل جديدة للانضمام إلى فريقها بدوام جزئي كذواق للشوكولاته. وتبحث الشركة، وفق موقع «mirror»؛ عن شخص يمكنه تذوق أشهى منتجاتها ليقيمها، ويقدم ردود فعل واقعية وموضوعية ضمن فريق من المحاضرين من ذوي المهارات. ويشار إلى أن المرشح الناجح في منحة الجامعة سيعمل مع «موندليز»، بهدف إطلاق العلامة التجارية منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم في السنوات المقبلة.