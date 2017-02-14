سمر مرسي مع فريق «هذا المساء»

القاهرة (الاتحاد)

انضمت سمر مرسي لفريق عمل مسلسل «هذا المساء» الذي يقوم ببطولته إياد نصار ومحمد فراج وأروى جودة وأحمد داوود، وتأليف ورشة كتابة، وإخراج تامر محسن وإنتاج شركتي بي لينك للمنتج محمد مشيش وايجل فيلم للمنتج جمال سنان، ومن المقرر المنافسة به خلال السباق الرمضاني المقبل.

وكانت سمر شاركت في العديد من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية، ومنها مسلسلات «7 أرواح» أمام خالد النبوي ورانيا يوسف واياد نصار، و«مولانا العاشق» مع مصطفى شعبان، و«سجن النسا» مع نيللي كريم ودرة، و«سرايا عابدين» أمام يسرا وقصي خولي، وكان دورها الأبرز في مسلسل «تحت السيطرة» أمام نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فراج وعرض في رمضان قبل الماضي.