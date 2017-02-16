سمية الخشاب في دراما «الحلال»

القاهرة (الاتحاد)

كثفت سمية الخشاب حالياً من تصوير دورها في مسلسل «الحلال» الذي بدأت تصويره قبل عشرة أيام، وتشاركها بطولته يسرا اللوزي وبيومي فؤاد ومها أحمد وفادية عبدالغني ودينا فؤاد، وإخراج أحمد شفيق الذي حل بعد اعتذار أكرم فريد عن عدم إخراجه، وسيناريو وحوار سماح الحريري في ثاني تعاون لها مع سمية بعد مسلسل «الحقيقة والسراب» الذي شاركت في بطولته فيفي عبده ويوسف شعبان ومي عزالدين وأحمد زاهر.

وتعود سمية من خلال المسلسل إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب عامين منذ شاركت في رمضان قبل الماضي في بطولة «يا انا يا انت» أمام فيفي عبده ومحمود الجندي ووفاء سالم وإخراج ياسر زايد، وقالت سمية، إنها تراهن على نجاح المسلسل، خصوصاً مع توافر جميع عناصر النجاح له، من نص جيد تمت كتابته بطريقة رائعة، ومنتج متميز تشهد أعماله على سخائه ودقته الإنتاجية، ومخرج موهوب ومتمكن من أدواته، وهو ما انعكس على نجاح أعماله التي تولى إخراجها.