أحمد رزق.. السينما الحقيقية تلمس حياة المهمشين

لعب أحمد رزق في فيلم «التوربيني» شخصية الطفل المتوحد الذي يعاني مرضاً نفسياً يجعله ينعزل عن الناس، إلا أنه يكون من أصحاب المواهب والقدرات الذهنية العالية، حيث تم اقتباس القصة من الفيلم الأميركي «رجل المطر».

وقال رزق إنه تعامل مع الدور من خلال القراءة والاحتكاك المباشر بالزيارات المستمرة والاستعانة بالمتخصصين، حيث زار مصحة نفسية يعالج بها هذا النوع من المرض، وتعرف على ملامح هؤلاء الأشخاص وصفاتهم وتحركاتهم وطريقة تعاملهم.

وأوضح أن السينما الحقيقية هي التي تغوص في أعماق النفس البشرية وتعالج قضايا حقيقية نعيشها في واقعنا، أو تلمس من قرب حياة فئة مهمشة من الناس لها ظروفها الخاصة، كما حدث في «التوربيني» وفي «سارة»، وفي مسلسل «الرجل الآخر» لنور الشريف، والذي جسد فيه شخصية الطفل المعاق الذي يرعاه بطل الأحداث تكفيراً عما بدر منه تجاه والده، لتكون الإعاقة سبباً في الإصلاح والتوبة، وإظهار الجانب الإنساني للبطل.