في أوغندا.. هاجس الإرهاب ونقص التمويـل يهددان اللاجئين

ناكيفالي (د ب أ)

في مستوطنة «ناكيفالي» للاجئين في جنوب غرب أوغندا، يعيش أناس فرّوا من أعمال العنف في بلدان مجاورة، في بيوت نظيفة من الطين، محاطة بمساحات تعجّ بأعواد الذرة الخضراء.

ويلعب الأطفال في ساحات مرتبة ونظيفة، بينما ينخرط عدد قليل من الرجال في إرساء أساس من الطوب اللبن لمنزل جديد في المستوطنة، ثاني أكبر مستوطنة من بين 10 مستوطنات مماثلة في أوغندا، التي تستضيف 113 ألف لاجئ على مساحة 185 كيلومتراً مربعاً.

وجاء «جوزيف»، الذي فضَّل ذكر اسمه الأول وعدم نشر لقبه، إلى «ناكيفالي» عام 2003 إثر اندلاع الحرب الأهلية في «السودان الموحدة» قبل تقسيمها. وأوضح أنه حصل على قطعة أرض أقام عليها منزله الحالي، ويعول زوجته وأطفاله الستة من خلال العمل في كشك للوجبات الخفيفة على جانب الطريق. وأضاف «جوزيف»، البالغ من العمر 45 عاماً: «إن أوغندا توفر للاجئين أمناً جيداً علاوة على حرية الحركة».

ويعيش عدد قليل من اللاجئين في مثل هذه الظروف في أفريقيا، القارة التي تستضيف 26 في المئة من بين أكثر من 65 مليون لاجئ في العالم. وعلى عكس ذلك، فغالباً ما يجري حشر اللاجئين في مخيمات مكتظة تفتقر إلى المرافق الضرورية. وتريد كينيا، على سبيل المثال، تفكيك مخيم «داداب» خشية وجود صلات بين بعض المقيمين فيه، والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، وبين إرهابيين من الصومال، بينما تمارس السلطات في مالاوي ضغوطاً على مواطني موزمبيق الفارين من القتال هناك، من أجل عودتهم مرة أخرى إلى ديارهم.