80 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 11 شهراً

دبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2017 إلى 80 مليوناً، و387 ألفاً، و442 مسافراً بنمو نسبته 5.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 التي وصل فيها إجمالي عدد المسافرين إلى 75 مليوناً، و947 ألفاً، و899 مسافراً.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي، شكل شهر نوفمبر 2017 إضافة نوعية لرصيد مطار دبي، مع ارتفاع عدد المسافرين خلاله إلى 6 ملايين و953 ألفا و596 مسافرا، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة مع 6 ملايين، و581 ألفاً و805 مسافرين في الشهر المناظر من العام 2016.

أبرز المناطق

وعلى صعيد أبرز المناطق وأكثرها أهمية لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي، حلت منطقتا شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية بالمقدمة، بزيادة نسبتها 7.5% و8% على التوالي.