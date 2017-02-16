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بالفيديو.. ريال مدريد يعاقب نابولي بثلاثية ويقترب من دور الثمانية بدوري الأبطال
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

مدريد (د ب أ)

اقترب ريال مدريد الأسباني بقوة من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه نابولي الإيطالي إلى فوز ثمين ومستحق 3 / 1 في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة اليوم الأربعاء.

وبات يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب (سان باولو) معقل نابولي في السابع من آذار/مارس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.

في المقابل، أصبح يتعين على نابولي الفوز بهدفين نظيفين على الأقل في ملعبه حتى يطيح بالفريق الملكي من البطولة مبكرا، ويحجز بطاقة الصعود لدور الثمانية.

وأمام حشد كبير من الجماهير اكتظت بهم مدرجات ملعب (سانتياجو برنابيو)، في مقدمتهم أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا نجم نابولي الأسبق، ورافاييل نادال نجم التنس وأحد أكبر مشجعي ريال مدريد، تقدم نابولي بهدف مباغت عن طريق لورينزو إنسيني في الدقيقة الثامنة.

وسرعان ما بسط ريال مدريد (حامل اللقب) سيطرته على مجريات الأمور، ليدرك النجم الفرنسي كريم بنزيمه التعادل في الدقيقة 19، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ... المزيد
     
 

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