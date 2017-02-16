«الفرسان» ينتزع «الوصافة» بالثلاثة !

سامي عبدالعظيم(دبي)
صعد الأهلي إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب في دوري الخليج العربي، إثر فوزه المستحق 3- صفر على مضيفه حتا، ضمن الجولة الـ 19 من المسابقة على ستاد حمدان بن راشد، بعد مباراة قوية من الطرفين شهدت أفضلية كبيرة لـ«الفرسان» في معظم أوقات اللقاء، حيث أحرز له أحمد خليل ثنائية في الدقيقتين 27 و76، وجيان في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، في حين تجمد رصيد حتا عند 20 نقطة. وخاض حتا المواجهة بغياب محترفيه الثلاثة أدريان روبوتان، ورافائييل دا سيلفا وصاموئيل روزا بسبب الإصابة والإيقاف، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مستوى الفريق.
خلت البداية من الترقب والحذر، مع أفضلية للاعبي حتا في الضغط على مرمى ماجد ناصر، عن طريق عدنان حسين وعيسى عبيد ومحمد مال الله، لكن دون أي خطورة على المرمى بسبب صمود مدافعي الأهلي، وليد عباس ومحمد جابر وسالمين خميس وعبدالعزيز هيكل.
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ولم يرتق رد الفعل المطلوب من لاعبي حتا إلى المستوى المطلوب، بسبب غياب التجانس بين لاعبي الوسط والهجوم، رغم المحاولات الفردية التي قام بها عيسى عبيد، بيد أنه وجد نفسه أمام رقابة دائمة من مدافعي الأهلي محمد جابر وسالمين خميس.
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وانتظر اللاعب أحمد خليل الدقيقة 76 لإحراز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بعد تطاوله الناجح لعرضية ريبيرو من ركنية ممتازة في غياب التغطية الدفاعية، ثم ترك مكانه لزميله الغاني جيان العائد إلى صفوف فريقه، فلم يتأخر الأخير في رد التحية للمدرب كوزمين سريعاً بالهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة مثالية من ديوب لتنتهي المباراة لمصلحة الأهلي بثلاثية نظيفة.