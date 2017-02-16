«الفرسان» ينتزع «الوصافة» بالثلاثة !

سامي عبدالعظيم(دبي)

صعد الأهلي إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب في دوري الخليج العربي، إثر فوزه المستحق 3- صفر على مضيفه حتا، ضمن الجولة الـ 19 من المسابقة على ستاد حمدان بن راشد، بعد مباراة قوية من الطرفين شهدت أفضلية كبيرة لـ«الفرسان» في معظم أوقات اللقاء، حيث أحرز له أحمد خليل ثنائية في الدقيقتين 27 و76، وجيان في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، في حين تجمد رصيد حتا عند 20 نقطة. وخاض حتا المواجهة بغياب محترفيه الثلاثة أدريان روبوتان، ورافائييل دا سيلفا وصاموئيل روزا بسبب الإصابة والإيقاف، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مستوى الفريق.

خلت البداية من الترقب والحذر، مع أفضلية للاعبي حتا في الضغط على مرمى ماجد ناصر، عن طريق عدنان حسين وعيسى عبيد ومحمد مال الله، لكن دون أي خطورة على المرمى بسبب صمود مدافعي الأهلي، وليد عباس ومحمد جابر وسالمين خميس وعبدالعزيز هيكل.

ودخل لاعبو الأهلي إلى أجواء المباراة مع مرور الوقت بالتحركات الجيدة للاعبي الوسط ريبيرو وإسماعيل الحمادي ووليد حسين، وظهرت ملامح الخطورة عن طريق أحمد خليل وديوب، وكانت المحاولة الأولى عن طريق الأخير، لكن الكرة المعكوسة من عبدالعزيز هيكل تجاوزته إلى المدافع موسى حطب في الدقيقة 18، ثم محاولة أخرى من أحمد خليل إثر تسديدة قوية تصدى لها عبيد ثاني ببراعة كبيرة في الدقيقة 25، ثم سجل اللاعب ذاته الهدف الأول من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 27 إثر خطأ فادح من الحائط البشري للاعبي حتا.

ولم يرتق رد الفعل المطلوب من لاعبي حتا إلى المستوى المطلوب، بسبب غياب التجانس بين لاعبي الوسط والهجوم، رغم المحاولات الفردية التي قام بها عيسى عبيد، بيد أنه وجد نفسه أمام رقابة دائمة من مدافعي الأهلي محمد جابر وسالمين خميس.

وكاد ديوب يعزز النتيجة لمصلحة الأهلي بعد محاولة منسقة ضلت طريقها إلى مرمى عبيد ثاني، بعد التدخل الناجح للمدافع الأسترالي نيكولاي استانلي الأجنبي الوحيد ضمن التشكيلة الأساسية لحتا في الدقيقة 40، لتمضي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف أحمد خليل. ومع بداية الشوط الثاني، بدا التفوق واضحاً لمصلحة «الفرسان» رغم المحاولات الهجومية غير الفعالة للاعبي حتا، ليهدر ديوب فرصة لا تعوض أمام المرمى، بعدما تصدى لها الحارس عبيد ثاني ببراعة كبيرة في الدقيقة 55، ثم محاولة ثانية من أحمد خليل خرجت إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 60.

وانتظر اللاعب أحمد خليل الدقيقة 76 لإحراز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بعد تطاوله الناجح لعرضية ريبيرو من ركنية ممتازة في غياب التغطية الدفاعية، ثم ترك مكانه لزميله الغاني جيان العائد إلى صفوف فريقه، فلم يتأخر الأخير في رد التحية للمدرب كوزمين سريعاً بالهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة مثالية من ديوب لتنتهي المباراة لمصلحة الأهلي بثلاثية نظيفة.