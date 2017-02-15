نيوزيلندا تعلن الطوارئ بسبب حرائق الغابات

وياينغتون، نيوزيلندا (وكالات)

أعلنت السلطات النيوزيلندية، أمس، حالة الطوارئ في منطقة «بورت هيلس» التابعة لمدينة «كرايستشيرش» في الجزيرة الجنوبية، جراء حرائق الغابات المستمرة منذ يومين.

ووفقاً لإذاعة نيوزيلندا، فإن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في منطقة «بورت هيلس» جراء الحرائق المستمرة التي باتت تشكل تهديداً على مناطق سكانية عقب تغيير الرياح باتجاهها. وأجلت السلطات 300 شخص من المنطقة المذكور بسبب الحرائق، بحسب الإذاعة ذاتها.

ويشارك في إخماد الحرائق 120 شخصاً من رجال الإطفاء، و15 مروحية، وطائرتين اثنتين، ولم يتمكنوا من السيطرة عليها حتى هذه الساعة.

وفي سياق متصل، سقطت طائرة أثناء قيامها بإخماد الحرائق، ما أسفر عن مقتل قائدها.