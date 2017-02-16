جوتيريس يريد دعماً كافياً للدول المضيفة للاجئين السوريين

القاهرة (وكالات)

قال الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس في القاهرة أمس: «إنه ينبغي فعل المزيد لمجاراة كرم جيران سوريا الذين استضافوا آلاف اللاجئين دون تلقي دعم كاف من المجتمع الدولي عموماً وأوروبا خصوصاً».

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن جوتيريس أن «دول المنطقة التي تستقبل عدداً كبيراً جداً من اللاجئين الســوريين.. لبنان والأردن وتركيا ومصـــر لم تتلق دعماً كافياً من المجتمع الدولي وأوروبا خصوصاً بالنسبة للاجئين أنفسهم وظروف معيشتهم والمجتمعات المستضيفة لهم».

وأضــاف: «حماية اللاجئين ليست مسؤولية الجيران ولكن مسؤولية كل المجتمع الدولي.. ينبغي فعل المزيد لمجاراة كرم جيران سوريا».

من جهته، أشار شكري إلى أن الرئيس السيسي عبر عن اهتمام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والعمل معها في شتى المجالات، مضيفاً أن مصر عبرت عن دعمها لمسار العملية السلمية في سوريا ولجهود مبعوث الأمم المتحدة لدمشق.

وأكد أن القاهرة تنظر باهتمام لمشاركة المعارضة الوطنية السورية في مفاوضات جنيف وتشكيل وفدها بشكل متوازن، بحيث يضم كافة الأطياف السياسية، بما يؤدي إلى تيسير هذه المفاوضات ويطلق المناخ المناسب للاستمرار في التسوية.

وقال شكري: «إن المجتمع الدولي لا يقبل أن تكون لأي طرف شروط فيما يتعلق بتسوية الوضع في سوريا، ولا بد من إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويدعم استقرار الدولة».

وجاءت زيارة جوتريس للقاهرة ضمن جولة شملت العديد من الدول الخليجية والشرق الأوسط.