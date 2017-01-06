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إصابة فلسطيني طعناً على يد إسرائيلي في أسدود

فقدان صياد في غزة بعد إغراق الاحتلال لمركبه
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله، غزة)

فُقد صياد فلسطيني بعد إغراق زوارق الجيش الإسرائيلي، فجر أمس قارب صيده، قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية: إن قارباً فلسطينياً كان راسياً على بعد 5 أميال بحرية غرق، كان الصياد رشاد الهسي على متنه، مضيفةً: إن زوارق الاحتلال فتحت مضخات المياه باتجاهه مما تسبب في إغراقه.

وأوضحت أن تزامن إغراق القارب مع إطلاق زوارق الاحتلال النار وقنابل الإضاءة بشكل عشوائي باتجاه مراكب الصيادين في المنطقة ومنطقة السودانية والواحة. ولم يعثر الصيادون على الصياد الهسي، وأجرت زوارق الجيش الإسرائيلي فيما بعد، عمليات تمشيط واسعة للعثور على الصياد.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن عمليات البحث مازالت جارية عن الصياد المفقود، معتبرا هذه الممارسات «قمة في الإجرام» ضد الشعب الفلسطيني، و«أعمالا همجية» حيث لم يحدث في دول العالم أن يتم إغراق قارب وعلى متنه صياد.

واعتصم، صيادون ومواطنون وأفراد من عائلة الهسي في ميناء الصيادين احتجاجاً على الجريمة الإسرائيلية.

وعبرت سلطة الموانئ البحرية عن أسفها لفقدان الصياد الفلسطيني واعتبرت أن هذا الهجوم بمثابة اعتداء صارخ على كل قطاع الصيد في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بلجم قوات الاحتلال ومنعها من الاعتداء على الصيادين، والسماح لهم بدخول البحر وفق الاتفاقات الموقعة ودخول البحر لـ 30 ميلا بحريا كما كان سابقا. ... المزيد
     
 

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