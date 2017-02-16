«التحالف»: المليشيات تندحر والسلام سيتحقق عاجلاً

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الرياض)

نفذ التحالف العربي غارات عنيفة على قاعدتين عسكريتين لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الساحل الغربي لليمن، حيث تواصل قوات الشرعية تقدمها صوب محافظة الحديدة الإستراتيجية بعد تحريرها مؤخرا ميناء المخا التي تفقدها أمس وفد حكومي ومحلي ضم محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش والمقاومة في إطار عملية «الرمح الذهبي» ولاسيما تحرير بلدتي ذوباب والمخا الساحليتين مما يعزز تأمين مضيق باب المندب الإستراتيجي وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وواصلت قوات الشرعية تقدمها من المخا باتجاه منطقة يختل التي تبعد 15 كيلومتراً إلى الشمال على الطريق المؤدي إلى الحديدة. ونفذ طيران «التحالف» 4 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في المنطقة، كما قصف بالتزامن معسكر خالد الموالي للمخلوع صالح في بلدة موزع. واستهدفت نحو 15 غارة مواقع للانقلابيين في الخوخة بينها معسكر أبو موسى الأشعري المتمركز جنوب البلدة المتاخمة للمخا. كما أغارت مقاتلات على موقع عسكري في منطقة الكثيب القريبة من ميناء الحديدة.

واشتدت المعارك أيضا بين «الشرعية» والمليشيات في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة شرقي تعز. وأعلن الجيش الوطني إحباط محاولة تسلل في محيط تبتي موكنة والصياحي، وتدمير رشاش مضاد للطيران في بلدة مقبنة. وذكر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 حوثيين.

وطال القصف الجوي أيضا مواقع للانقلابيين في مدينتي حرض وميدي بمحافظة حجة وعلى الحدود بين اليمن والسعودية. وتحدثت مصادر في المقاومة عن مقتل العقيد حسين فرحان الدولة، القيادي في المليشيات والضابط في الحرس الجمهوري الموالي لصالح، في غارة على الشريط الحدودي قبالة منطقة نجران السعودية. كما شن الطيران 7 غارات على مواقع وتحصينات للمليشيات في منطقة المخدرة شمال صرواح بمحافظة مأرب التي شهدت إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للمليشيات في منطقة المنين.

واستمرت أمس لليوم الثالث على التوالي الاشتباكات بين المقاومة والانقلابيين في بلدة عتمة بمحافظة ذمار وسط اليمن. وقال قائد المقاومة عبدالوهاب معوضة أمس، إن أكثر من 60 حوثياً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات المستمرة منذ الاثنين، مطالباً «أحرار عتمة» بالاستعداد لمواجهة المليشيات ودحرها من مناطق البلدة. وتوعد المجلس الأعلى للمقاومة في ذمار برد حاسم ومزلزل على هجوم المليشيات واجتثاثها من جذورها.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء أحمد العسيري، إنه لا بديل عن الشرعية في اليمن، وأن «عاصفة الحزم»، حققت أكثر من 85 في المئة من أهدافها. وأضاف في حوار خاص لـ»سبوتنيك» «التحالف يخوض تلك الحرب بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وإقرار السلام سيتحقق في القريب العاجل، بأحد المسارين العسكري أو بالتفاوض، وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار».

وأكد أن التحالف يتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، وليس لديه ما يخفيه، وبياناته السابقة تناولت كل ما حدث طوال العامين الماضيين، لإيمانها بحق المواطن السعودي والعربي والمجتمع الدولي في معرفة الحقائق، ولم ينحدر للرد على ما يروجه الانقلابيون لأنه على يقين بقرب نهايتهم وعودة الاستقرار لليمن. وأضاف أن هذه المليشيات الحوثية مندحرة، وسيعود الأمن والاستقرار وستعود الحكومة الشرعية لفرض كامل سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، فالحكومة اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش، ومنها صواريخ «أرض - أرض»، وأكد أن ممر باب المندب البحري آمن ومستقل وخطوطه آمنة.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، دعوته للمليشيات الانقلابية لتسليم السلاح والانسحاب من صنعاء وباقي المدن التي تسيطر عليها. وأكد في اجتماعه الدوري برئاسة أحمد عبيد بن دغر، الالتزام بمرجعيات الحل والسلام لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني. وأشاد بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة وتحرير مدينة وميناء المخا وميناء ميدي الاستراتيجي والتقدم نحو تحرير ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني الذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ ماتبقى من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.