الحكومة اليمنية تتمسك بالمرجعيات لتحقيق السلام

الرياض (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية أمس رغبتها في إحلال السلام والاستقرار في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، وما تم الاتفاق عليه في مشاورات السلام السابقة في سويسرا والكويت، وجددت دعمها جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السياق.

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي خلال لقائه أمس في الرياض مع وزير الخارجية النرويجي بورغ برندة على اهتمام بلاده بعملية التحضير للسلام وتدريب العاملين في لجان التهدئة، داعياً النرويج إلى الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني والإسهام في إعادة الإعمار لاحقا. فيما عبر وزير الخارجية النرويجي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام، مؤكداً أن بلاده تدافع عن السلام والاستقرار في مختلف القضايا الدولية. ومجددا حرص بلاده على التوصل إلى حل سلمي لما يجري في اليمن عبر اتفاق سياسي عادل ومتوازن تحت رعاية الأمم المتحدة وبما يخدم مصالح الشعب اليمني لإحلال الاستقرار ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية. كما تعهد بان تستمر النرويج في تقديم الدعم السياسي والإنساني للحكومة وللشعب اليمني وكذلك الدعم التنموي في مرحلة إعادة الإعمار.

والتقى المخلافي أيضا سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ادموند براون حيث أكد أن أي مبادرة للحل السياسي يجب أن تلتزم بالمرجعيات حتى ينعم أبناء الشعب اليمني بسلام حقيقي مستدام. وثمن دعم حكومة بريطانيا للشرعية الدستورية وحل الأزمة اليمنية من خلال الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي وفقا للمرجعيات. وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات ونتائج اجتماع اللجنة الرباعية الخاص باليمن والتصريحات الأخيرة التصعيدية وغير المسؤولة للمليشيات الانقلابية والتي تكشف نواياها الحقيقية الرافضة للسلام وعدم اكتراثها بالمعاناة الشديدة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.

وأشاد السفير البريطاني بالتحسن الملحوظ الذي تشهده المناطق المحررة في اليمن وبدء الحكومة الشرعية في تقديم الخدمات للمواطنين فيها، مؤكداً على أهمية استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث والتي تجمع عليها كافة الدول الراعية للتسوية في اليمن.