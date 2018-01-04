ابتكار وسيلة النقل الأكثر رفاهية

القاهرة (الاتحاد)

ابتكر مصممون بريطانيون حافلة، من المتوقع أن تعمل على ثمانية طرق عبر المملكة المتحدة في خريف 2018، على أن يتمكن ركاب هذه الحافلة من النوم في 14 حجيرة خاصة ومجهزة بالأثاث، ولن يكون عليهم القلق بشأن نسيان النزول في محطاتهم لأن هناك مضيفات في الحافلة سيوقظونهم قبل الوصول إلى الأماكن الخاصة بهم.

وبحسب موقع Mirror، فالحافلة قيد الإنشاء منذ أربعة أشهر، وهي من تصميم شركة «أندرسون وودز» التي يوجد مقرها في مقاطعة «سري»، وستمكّن البرمجيات الثورية الركاب من النقر على محطاتهم عند ركوبهم الحافلة ثم الاستلقاء والنوم في راحة حتى تتمكن المضيفات من إيقاظهم عند الوصول إليها.

وتحتوي حجيرات النوم المتطورة أيضاً على أنظمة علاجية عازلة للصوت وستائر عازلة للصوت، وسيتوافر خيار العطور المهدئة وخزانة معطرة للأحذية وخزانة للمعاطف، ومن المتوقع إطلاق هذه الخدمة في خريف 2018 بأسعار تذاكر تبدأ من 8.50 جنيه استرليني.