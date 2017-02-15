أولى رحلات أكبر طائرة برمائية منتصف 2017

شنغهاي (رويترز)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن أكبر طائرة برمائية في العالم التي صنعتها الصين وأطلقت عليها اسم (إيه.جي600) اجتازت اختبارات المحركات، ومن المتوقع أن تقوم بأول رحلة لها في النصف الأول من العام الجاري.

وفي الوقت الذي تتخذ فيه الصين موقفاً قوياً في النزاعات الإقليمية مثل بحر الصين الجنوبي، صعدت البلاد أيضاً من أبحاثها لتطوير معدات عسكرية جديدة متقدمة، الأمر الذي أصاب واشنطن ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي بالتوتر. وأمضت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك) الحكومية نحو ثماني سنوات في تصنيع الطائرة (إيه.جي600) وهي بنفس حجم الطائرة بوينج 737 تقريباً ومصممة للقيام بعمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات.

وعرضت شركة صناعة الطيران الصينية الطائرة في نوفمبر الماضي خلال أكبر معرض لمصنعي ومشتري الطائرات في الصين بعد الانتهاء من تصنيع الطائرة في يوليو الماضي. وقالت شينخوا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنه حتى الآن أبدت 17 جهة اهتماماً بالطائرة، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. وبإمكان الطائرة التحليق لمسافة 4500 كيلومتر.