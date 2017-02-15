«المركزي»: النقد المتداول لدى الجمهور يرتفع 1.9 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)
زاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بالإمارات، بقيمة 1.9 مليار درهم، فيما ارتفعت السيولة الإجمالية بنحو 4.2 مليار درهم، في وقت زاد فيه المصرف المركزي استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بقيمة 3 مليارات درهم، وذلك رغم انخفاض الرصيد الإجمالي للأصول الأجنبية للمصرف خلال شهر يناير 2017 مقارنة مع ديسمبر 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور في دولة الإمارات بقيمة 1.9 مليار درهم خلال شهر يناير 2017، ليبلغ 64.2 مليار درهم مقارنة مع 62.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
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ومحصلة لإجمالي التغييرات في المجاميع النقدية، فقد ارتفع رصيد السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 4.2 مليار درهم خلال شهر يناير 2017، ليصل إلى 1.416 تريليون درهم.
من جهة أخرى، تظهر بيانات «المركزي» أن أصول المصرف الأجنبية (لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) قد انخفضت بقيمة 20.19 مليار درهم خلال هر يناير الماضي، ليستقر رصيدها عند مستوى 290.75 مليار درهم مقارنة مع 310.91 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.