حاكم الشارقة يطلع على مشاريع الدفعة الأولى من منتسبي «برنامج مسرِّع الأعمال»

الشارقة (الاتحاد)
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مسرِّع الأعمال، والذي يقام بتنظيم من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».
وشهد الحفل إلى جانب سموه كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالشارقة ورجال وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبرنامج والمستثمرين وخبراء من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
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وجرى خلال الحفل الكشف عن تفاصيل الدفعة الأولى من برنامج مسرِّع الأعمال والتي تكونت من 10 فرق أكملوا بنجاح دورات وورش التدريب والعمل، حيث خضعوا خلال المراحل الأولى لفحص دقيق لأفكار المشروعات التي قدموها وكونها جديدة ومبتكرة، ومدى قابليتها للنجاح بالسوق، ومن ثم تم إدراج تلك المشروعات ضمن قائمة قصيرة لاختيار أنسبها وأفضلها على الإطلاق.
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