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حاكم الشارقة يطلع على مشاريع الدفعة الأولى من منتسبي «برنامج مسرِّع الأعمال»
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مسرِّع الأعمال، والذي يقام بتنظيم من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

وشهد الحفل إلى جانب سموه كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالشارقة ورجال وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبرنامج والمستثمرين وخبراء من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

بدأ الحفل بعرض فيلمين تسجيليين قصيرين استعرض الأول جهود مركز شراع في تطوير الأفكار ودعم المشاريع، وإعداد جيل جديد من رواد الأعمال، بينما عرض الفيلم الآخر كلمات شكر وإجلال تقدم بها أعضاء الفرق منتسبو برنامج مسرِّع الأعمال الخريجون إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة وكريمته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على ما يقدمانه من دعم مستمر للشباب في مختلف المجالات.

وجرى خلال الحفل الكشف عن تفاصيل الدفعة الأولى من برنامج مسرِّع الأعمال والتي تكونت من 10 فرق أكملوا بنجاح دورات وورش التدريب والعمل، حيث خضعوا خلال المراحل الأولى لفحص دقيق لأفكار المشروعات التي قدموها وكونها جديدة ومبتكرة، ومدى قابليتها للنجاح بالسوق، ومن ثم تم إدراج تلك المشروعات ضمن قائمة قصيرة لاختيار أنسبها وأفضلها على الإطلاق.

بعد اختيار الفرق المرشحة للالتحاق بالبرنامج، عكف المركز على تنظيم دورات تدريبية وتوجيهية لمدة أربعة أشهر لصقل مواهبهم المتنوعة على اختلافها ليتمكنوا من تحقيق النجاح لاحقاً. ... المزيد
     
 

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